'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçta bulunan televizyon içerisinde zulalanmış vaziyette 300 gram metamfetamin ele geçirdi.

İHA
31 Temmuz 2022 Pazar, 16:45
'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
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Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, D.G. isimli şahsın bulunduğu araçta arama yapıldı. 

Yapılan aramada, sözde arızalı tüplü televizyon içerisine zulalanmış şekilde; piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan ve yaklaşık bin insanı zehirleyebileceği değerlendirilen 300 gram metamfetamin ele geçirildi. 

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi. 


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