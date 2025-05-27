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Televizyon programlarına çıkan ünlü 'doktor' Volkan Uçak’ın diploması sahte çıktı: Operasyonda tutuklandı!

Televizyon programlarına çıkan ünlü 'doktor' Volkan Uçak’ın diploması sahte çıktı: Operasyonda tutuklandı!

27.05.2025 09:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Televizyon programlarına çıkan ünlü 'doktor' Volkan Uçak’ın diploması sahte çıktı: Operasyonda tutuklandı!

16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli operasyonda 58 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında televizyon programlarına da çıkan "Doktor" Volkan Uçak’ın da olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

58 KİŞİ YAKALANDI

16 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda 58 şüpheli yakalandı.

Tutuklanan isimler arasında kamuoyunda 'Doktor' olarak bilinen Volkan Uçak da bulunuyor.

DİPLOMASI SAHTE ÇIKTI

Hipnoz seansları düzenleyen ve seans ücretlerinin yüksek olduğu bilinen Uçak’ın, Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlendi.

Ekol TV’den İlker Turak’ın haberine göre; Uçak, ifadesinde , Türkiye’den lisans ve yüksek lisans diplomasının olmadığını itiraf ederken Dublin Üniversitesi'nden mezun olduğunu öne sürdü.

Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan bilgiler kapsamında, Uçak’ın sınav kaydının ve diploma kaydının olmadığı, para karşılığı Ege Üniversitesi'nden diploma aldığı yapılan tespitler arasında yer aldı.

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