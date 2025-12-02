Televizyon programlarına da çıkıyordu... Ünlü estetik doktoru kazada hayatını kaybetti!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, Konya yönüne ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen TIR çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

ÜNLÜ ESTETİK DOKTORU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık sektöründe tanınan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.