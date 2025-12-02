Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 16:41:00
DHA
Televizyon programlarına da çıkıyordu... Ünlü estetik doktoru kazada hayatını kaybetti!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu medikal estetik doktoru Zülfü Akşit yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Image

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, Konya yönüne ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen TIR çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Image

ÜNLÜ ESTETİK DOKTORU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık sektöründe tanınan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

