Tellerde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı: 'Tamam geçti, korkmasın...'

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:13

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:13

Dün Konak ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde bulunan Tarihi Asansör’ün altındaki kayalıkların güvenlik telleri arasında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Merkez Dağda Arama Kurtarma ve Hatay İtfaiye Grubu Ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için güvenlik tellerini kesti ve kurtarma filesi ile kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

DURUMU İYİ

İtfaiyenin kurtarma operasyonu vatandaşlar tarafından da alkışlarla karşılandı. Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.