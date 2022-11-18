TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde korkutan kaza... Arıza yapan tankere TIR çarptı: 1 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, emniyet şeridi olmayan bölgede arıza yapan kimyasal madde yüklü tankere, TIR çarptı. TIR sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Feci kaza, 17 Kasım Perşembe saat 23.30 sıralarında TEM otoyolu Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Göksal Er yönetimindeki 41 AGK 666 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, yolun emniyet şeridi olmayan bölümünde arıza yaptı.
Emin Olgun idaresindeki 33 BZA 90 plakalı TIR, yolun sağ şeridinde duran tankeri fark etmeyerek çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri, aracının içerisinde sıkışan TIR sürücüsü Emin Olgun'u bulunduğu yerden kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER
Ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında, yolda bekleyen araçlardan inen çok sayıda kişi kaza yerine geldi. Kurtarma çalışmalarını film izler gibi izleyen kişiler, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
TRAFİK 2 SAAT DURDU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.
Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.
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