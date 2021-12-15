TEM Otoyolu'nda aynı yerde art arda trafik kazası: 2 yaralı
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü yaralandı. Aynı yerde seyir halindeki bir taksi ise önündeki otomobile çarptı.
TEM Otoyolu, Edirne istikameti Sultangazi ayrımında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DLC 819 plakalı kamyoneti kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü Sultangazi ayrımına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.
İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ
İlk kazadan kısa bir süre sonra seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TBM 08 plakalı taksi, aynı yönde önünde giden 34 LG 2375 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde savrulurken, taksinin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyonet ise olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Diğer kazaya karışan taksi ile otomobil de çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Yolun tamamen temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu tamamen açtı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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