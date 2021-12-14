Trafik kazasında yaralanan Gülçin'in sağlık durumu hakkında açıklama
Balıkesir’deki kazada, TIR'a çarpan otomobilde yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün (36) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ergül'ün akşam saatlerinde taburcu olması beklenirken, kazada ölen otomobil sürücüsü erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi.
Gülçin Ergül ve erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı’nın geçirdiği trafik kazası, dün saat 20.30 sıralarında İstanbul-İzmir yolunun Susurluk ilçesi mevkisinde meydana geldi.
Kazada, Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen Cengiz Yücel yönetimindeki TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Lafçı'nın kullandığı otomobil savrulup bariyerlere çarparak durdu. İ
hbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erdal Şeyda Lafçı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtaki Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül ise kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR
Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ergül, halen hastanede gözlem altında tutuluyor. Ergül'ün, doktorların son kontrollerinin ardından akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.
Kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından sevk edildiği Balıkesir Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak İzmir’e gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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