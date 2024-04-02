TEM Otoyolu'nda hareketli anlar: Taksiciyle kamyonet şoförü arasında tehlikeli takip!

Bağcılar'da, taksi şoförü TEM Otoyolu'nda kendisine yol vermeyen kamyonet şoförünü kilometrelerce takip etti. Kamyonet şoförü taksinin önüne aracını sürerken, taksi şoförü de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek manevralar yaptı. Otoyoldaki tehlikeli inatlaşma cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:14
TEM Otoyolu'nda hareketli anlar: Taksiciyle kamyonet şoförü arasında tehlikeli takip!
Abone Ol google-news

TEM Otoyolu Bağcılar'da Fatih istikametinde, seyir halindeki 34 TCD 40 plakalı taksinin şoförü şerit değiştirmek istedi; yan şeritteki kamyonet şoförü yol vermek istemedi.

Duruma sinirlenen taksi şoförü kamyoneti kilometrelerce takip etti. Kamyonet şoförü aracını taksinin üzerine sürdü. Kamyonetin önüne geçen taksi şoförü ise, aracıyla trafikte tehlikeli manevralar yaptı.

Kamyonetin önünde ilerlediği sırada frene basan taksi şoförü kazaya davetiye çıkardı. Bir süre sonra hızlanan taksi, yol ayrımında beklediği kamyoneti tekrar takip etmeye başladı.

O anlar hem kamyonet şoförünün hem de başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


TEM Otoyolu haberleri TEM haberleri

İlgili Haberler

Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu: 12 yaralı

Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu: 12 yaralı
Ümraniye TEM Otoyolu'na çıkan yaralı çakalı, trafik ekipleri kurtardı

Ümraniye TEM Otoyolu'na çıkan yaralı çakalı, trafik ekipleri kurtardı
5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!

5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Etimesgut 'Behzat amirim' dedi: Erdal Beşikçioğlu önde

Etimesgut 'Behzat amirim' dedi: Erdal Beşikçioğlu önde
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’

Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’
‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!

‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!
Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi

Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu
Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kadıköy'de seçimi kim kazandı? Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?

Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kadıköy'de seçimi kim kazandı? Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?
Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’

Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’