Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu: 12 yaralı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 08:05

Güncelleme: 04.02.2024 - 08:05

Dün gece saat 22.30 sıralarında İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda, sokak köpeği TEM Otoyolu’ndan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen ismi öğrenilemeyen 07 ALL 572 plakalı araç, köpeğe çarptı.

12 KİŞİ YARALANDI

Arkasından aynı istikamette gelen araçlar otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı gören çevredeki yurttaşlar tarafından itfaiye ekiplerine polis ekiplerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere sevk etti.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.



