TEM Otoyolu'nda kaza: 2 kişi yaralandı

09 Ekim 2022 Pazar, 08:36

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı 34 BDH 594 plakalı cip, aynı istikamette seyir halindeki 34 CKG 023 plakalı başka bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 CKG 023 plakalı cip devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı.

İlk kazanın yaşandığı noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ikinci bir kaza daha yaşandı.

Ankara istikametinde seyir halindeki Harun A. yönetimindeki 34 LTY 585 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halindeki 34 EAA 360 plakalı minibüs ve 07 US 065 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan Harun A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan her iki kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.