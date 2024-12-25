TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi

TEM otoyolu, Seyrantepe mevkiinde öğrenci servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:52

Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda bir okul servisi devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi. 

Ayrıntılar geliyor...

 


Etiketler: #TEM Otoyolu #okul servisi #servis

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