TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi
TEM otoyolu, Seyrantepe mevkiinde öğrenci servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda bir okul servisi devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: #TEM Otoyolu #okul servisi #servis
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- AKP’nin 2025 planı ne?
- Bakan Işıkhan asgari ücreti böyle duyurdu!