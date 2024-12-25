TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:52

Güncelleme: 25.12.2024 - 16:55

Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda bir okul servisi devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...