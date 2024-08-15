TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 21:43
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Yangın, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Alevleri gören sürücü aracını emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken sürücü, yola çıkarak diğer sürücüleri yangından uzaklaştırdı. 

Alev alev yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri TEM Otoyolu'nda trafik akışını keserek güvenlik önlemi aldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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