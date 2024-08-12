TEM Otoyolu'nda TIR devrildi
TEM Otoyolu Edirne istikameti Çatalca gişeleri mevkiinde TIR devrildi. Kaza sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine seyir halinde olan TIR, Çatalca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyere çarparek devrilen aracın bir kısmı karşı yöndeki bir şeridi kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki yönde de bazı şeritler trafiğe kapatılırken, bölgede trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
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