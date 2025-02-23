TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var!

TEM Otoyolu, 5. Levent mevkisi Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 17:17

TEM Otoyolu, 5. Levent mevkisi Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların olduğu trafik kazasına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Etiketler: #kaza #TEM Otoyolu #zincirleme kaza

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