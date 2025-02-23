TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var!
TEM Otoyolu, 5. Levent mevkisi Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
TEM Otoyolu, 5. Levent mevkisi Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralıların olduğu trafik kazasına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: #kaza #TEM Otoyolu #zincirleme kaza
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