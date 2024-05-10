TEM’de 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde 3 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 17:22
TEM’de 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Feci kaza, Kartepe ilçesi TEM otoyolu geçişi Ertuğrul Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KCR 634 plakalı Fiat, 34 ZB 9176 plakalı Hyundai ve 35 EC 7981 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin emniyet şeridine çekilmesiyle, polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişler sağlandı.


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