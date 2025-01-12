TEM’de bir araçta 2 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta 2 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti İzmit geçişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 17 varil içinde 2 ton 550 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: #Kaçak akaryakıt #Kaçakçı
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