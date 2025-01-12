TEM’de bir araçta 2 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta 2 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

TEM’de bir araçta 2 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 20:14

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti İzmit geçişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 17 varil içinde 2 ton 550 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



Etiketler: #Kaçak akaryakıt #Kaçakçı

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