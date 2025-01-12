Aydın'da kaçak kazıya suçüstü!

Aydın’ın Didim ilçesinde hazine arazisi üzerinde izinsiz kazı yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da kaçak kazıya suçüstü!
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İHA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 09:58

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Didim ilçesi Akköy Mahallesi’nde devriye esnasında M.K. isimli şüpheli şahsın hazineye ait araziyi iş makinesi ile izinsiz kazdığı tespit edildi.

Şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.


Etiketler: #aydın #arazi #kazı

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