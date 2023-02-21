TEM'de durdurulan saman yüklü TIR'dan 99 kilo eroin çıktı
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan saman yüklü TIR'da narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada dorse bölümündeki soğutucu kısmında gizlenmiş halde 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir TIR ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığına dair istihbarat aldı.
Harekete geçen polis ekipleri, TEM otoyolu üzerinde saman yüklü TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği yardımıyla araçta yapılan aramda TIR'ın dorsesinde yer alan soğutucu kısmında gizlenmiş vaziyette 167 paket halinde 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
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