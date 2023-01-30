Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Ali Osman Akat beraat etti

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 23:12

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 23:12

Kolombiya’dan 'kozmetik ürün' adı altında uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla geçen aralık ayında tutuklanan, mayıs ayında adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski Türk- Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı ve L’actone Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da olduğu birçok bakan ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını kendi internet sitesinde yayınladığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bu fotoğraflara rağmen Almanya bilgi veriyor ve yakalanıyor. Bu ülkenin İçişleri Bakanı ne işe yarıyor?" diye sormuştu.

Akat'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Süleyman Yekenkunrul ve Tevfik Akan Atak getirildi. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.

5 SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Osman Akat, Sarra Chouıekh, Ali Karataş ve Mustafa Güldiken hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçundan dava açılmışsa da atılı suçu işlediklerine dair yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi.

Bir süre tutuklu kalan sanıkların hükmün kesinleşmesinin ardından ağır ceza mahkemesine tazminat isteminde bulunabilecekleri de kararda yer aldı. Heyet, tutuklu sanık Süleyman Yekenkunrul hakkında da yeterli delil elde edilemediğinden beraatine ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

25 YIL 3 AY HAPİS VE 262 BİN 500 TL ADLİ PARA CEZASI

Sanık Tevfik Akan Atak'ın ise "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilen kararda, uyuşturucunun miktarı, ele geçiş şekli ve işleniş şekli gözetilerek ithalatı yapılan maddenin kokain olması da dikkate alınarak artırım yapılarak önce 40 yıl 6 ay hapis ve 21 bin gün adli para cezası verdi.

Suç haber alındıktan sonra gönüllü olarak suçun meydana çıkmasına hizmet ve yardım ettiği ve sabıkasız oluşu, yeniden suç işlemeyeceği yolunda olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezasına indirim yapılan Atak sonuç olarak 25 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 262 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık Atak'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise hüküm kesinleşinceye kadar devamına hükmetti. Ele geçirilen uyuşturucuların ise müsaderesine karar verildi.

CHP'Lİ BAŞARIR: BU ÜLKENİN İÇİŞLERİ BAKANI NE İŞE YARIYOR?

Akat’ın kendi internet sitesinde; Erdoğan, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının yayınlandığı ortaya çıkmıştı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu yakalayıp Türk yetkililerle paylaşmasaydı, ne olacaktı? Kim bu kişi? AKP’ye yakın simalardan bir tanesi. Cumhurbaşkanıyla resimler verir. AK Partililerle resimler verir. Türk- Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı… Bu fotoğraflara rağmen, bilgilere rağmen Almanya bilgi veriyor ve yakalanıyor. Bu ülkenin İçişleri Bakanı ne işe yarıyor? Onun işi muhalefet partilerine iftira atmak mı, yalan söylemek mi? Algı oluşturmak mı? Türkiye, uyuşturucu pazarı haline gelmiş” demişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu



Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Başarır, “Almanya bilgi verebiliyor. Bu İçişleri Bakanı bilgi veremiyor. Çünkü artık kendisi bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Kendisi bir güvenlik sorunu yaratmaktadır. Onun görevi bize iftira atmak değil, muhalefet ile uğraşmak değil, bize laf yetiştirmek değil. Görevi, bu ülkede asayişi sağlamak, suçla mücadele etmek ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmektir. İstifa etmeli Soylu. Bir dakika daha o koltukta oturmamalı. Onun döneminde Mersin Limanı muz ya da başka şekilde uyuşturucu tacirlerinin bir anlamda cirit attığı yer haline gelmiştir” diye konuşmuştu.



AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım



Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan



Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

'TÜRKİYE UYUŞTURUCU TİCARETİNİN MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ'

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise AKP iktidarında Türkiye’nin “uyuşturucu ticaretinin merkezi haline dönüştürüldüğünü” belirterek, Akat’ın şirketine ilişkin “Bu şirketin daha önce uyuşturucu ticareti yapan şirketin sahipleriyle akraba olduğu da ortaya çıktı” demişti.

Gökçel, yakalanan uyuşturucuların hep yurt dışında ele geçirildiğini dile getirerek, “Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonra bu tür faaliyetlerin daha da arttığını gözlemliyoruz” diye konuştu. Gökçel, Akat’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar ile fotoğraflarının çıktığını hatırlatarak, “Demek ki yurt dışında uyuşturucuların yakalanması oradaki polis ve emniyet teşkilatının dikkati neticesinde oluyor” ifadelerini kullanmıştı.