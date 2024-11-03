TEM'de korkunç kaza... 2 ölü, 4 yaralı!

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçti. 2 araca çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

TEM'de korkunç kaza... 2 ölü, 4 yaralı!
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DHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 18:03

Sarıyer'de TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçti.

2 araca çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.


Etiketler: #TEM #TEM Otoyolu #kaza

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