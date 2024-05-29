TEM’de TIR devrildi: Kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu’nun Düzce geçişinde kontrolden çıkan çift dorseli TIR devrildi. Kazanın ardından uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolun İstanbul istikameti, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
Feci kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi.
Ankara’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Muhammet S. idaresindeki kargo yüklü çift dorseli TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Gümüşova rampalar mevkisinde devrildi.
Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından devrilen tır kaldırılarak, yol trafiğe açıldı. Kaza sebebiyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan drone ile de görüntülendi.
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