TEM Otoyolu'nda 10 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:26

Güncelleme: 28.05.2024 - 16:46

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde, saat 14.20 sıralarında, 34 FJP 065 plakalı kamyonun şoförü Adem Güllü hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen başka bir kamyona çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Arkadan gelen araçlar da duramadı ve 8 araç daha kazaya karıştı. Kazada, Adem Güllü'nün yanında bulunan Melih Güllü ve başka bir kamyon şoförü Harun Yalnız yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ARAÇLAR ÇEKİLDİ, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü.