Bursa'da feci kaza... İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Bursa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada servis minibüsü yan yattı. Yaralanan 8 işçi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da feci kaza... İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
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İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 08:34

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak üzerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çağrı B. idaresindeki 16 RS 405 plakalı otomobil seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada Süleyman B. idaresindeki 16 S 1759 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yan yattı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada servis minibüsünde bulunan Adnan E., Erhan S., Mustafa F., Ali Baki Y., Aydın F., Hacer Y. ve Hakan Y. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri servis minibüsü içinde mahsur kalan yaralı işçileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.


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