Siirt'te feci kaza... Öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı!

Siirt'in Pervari ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki öğretmen İbrahim Sayın (29) hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Siirt'te feci kaza... Öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı!
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DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:35

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçesi Köprüçay mevkisinde meydana geldi. Fatma Eda Gürbüz’ün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil şarampole devrildi.

İhbarla olay yerine, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, otomobildeki ilçede öğretmen olarak görev yapan İbrahim Sayın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Köprüçay köyünde ilkokul öğretmeni olan sürücü Fatma Eda Gürbüz ile Hakim Özer de ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İbrahim Sayın’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Siirt #otomobil #kaza

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