TEM'de zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı!

Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:12
TEM'de zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı!
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye mevkii TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil ve bir otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hasarlı araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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