Kırşehir'de feci kaza... 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı!

Kırşehir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:46
Kırşehir'de feci kaza... 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı!
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Kırşehir-Kayseri karayolu Mucur ilçesi yakınlarında Z.G. (45) idaresindeki 06 N 9996 plakalı otomobil ile C.U. (40) yönetimindeki 16 AUK 097 plakalı kamyon çarpıştı. 

Kazada, Z.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyon sürücüsü ile otomobildeki E.G. (17), A.G. (45) ve H.G. (24), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


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