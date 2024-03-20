Temel atma töreninde Filistin pankartına Özhaseki'den tepki: 'İnsanları provoke etmeyin'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da katıldığı temel atma töreninde konuşurken bir grup tarafından pankart açıldı. Pankartta, 'İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet' ifadeleri yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:32
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken; AKP'nin 'İsrail ile ticaret' sessizliği sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet tarafından 'ticareti kes' uyarıları devam ederken son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medyadan çağrıda bulunarak 'Tweet atma, ticareti kes' demişti. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı mitinglerden Erdoğan'a seslenerek ticaretin sonlandırılması için çağrı yaptı. 

AKP tarafı sessizliğini korurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Şanlıurfa'da katıldığı temel atma töreninde bir tepki de yurttaştan geldi. 

Törende yurttaşların açtığı panakrtta 'İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet' ifadeleri yer aldı. 

Pankartı açanlara tepki gösteren Özhaseki, "Tamam kardeşim, gördük. Siz de oturun, insanları provoke etmeyin. Şu an Filistin için ciğeri yanan dünyada bir tek lider var, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siz ancak bu işi tahrik edersiniz, istismar edersiniz. Yapacağınız tek şey bu zaten" sözleriyle karşılık verdi. 



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