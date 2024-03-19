Fatih Erbakan, iktidarı eleştirdi: 'Limanlarımızı, hava sahamızı İsrail’e kapatın'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye ile İsrail arasındaki ticareti eletirerek iktidara; "Bu ayıptan vazgeçin. İsrail ile ticareti kesin. İhracatı durdurun. Limanlarımızı, hava sahamızı İsrail’e kapatın" sözleriyle seslendi.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:52
Fatih Erbakan, iktidarı eleştirdi: 'Limanlarımızı, hava sahamızı İsrail’e kapatın'
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31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli idareler Seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum’a geldi. Partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılan Erbakan, burada yerel seçimler ve gündeme ilişkin acıkmalarda bulundu.

"2028'DE İKTİDAR OLACAĞIZ"

Yeni Kent Meydanı’nda halka seslenen Erbakan, kısaca şunları söyledi:

“Bütün anket firmaları, araştırmacılar, gazeteciler, rakip siyasetçiler tek bir konuda mutabık kaldılar. 31 Mart’ta oylarını artıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacak diyorlar. Bütün Türkiye’de Yeniden Refah rüzgârı esiyor. Meydanlar, sokaklar, caddeler bütün Türkiye yeniden Refah diyor, Milli Görüş diyor. İşte resmi üye sayılarındaki artışı biliyorsunuz. 480 bin oldu. 6 ayda 260 binden 480 bine çıktı. 6 ayda yüzde 85’lik büyüme başka hiçbir partiye nasip olmaz. Seçimlere 500 bin üyeyle gireceğiz. Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olacağız. Seçimden sonra bu tempo ile devam edeceğiz 1 milyonu geçeceğiz. Önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde, 2028 de ise ülke genelinde iktidar olacağız."

"LİMANLARIMIZI, HAVA SAHAMIZI İSRAİL'E KAPATIN"

Erbakan, Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkiler sonlandırılması çağrısında bulunarak; "Buradan yetkililere, ilgililere sesleniyoruz. Bu ayıptan vazgeçin. İsrail ile ticareti kesin. İhracatı durdurun. Limanlarımızı, hava sahamızı İsrail’e kapatın. Tel Aviv’deki büyükelçimizi geri çağırın. Halen çağıramadınız. İsrail kendi büyükelçisini çağırdı. Biz İsrail’deki büyükelçimizi çağıramadık. Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik üssünü kapatın. Şu zulme açıktan resmen ve fiilen destek olan Amerika’nın incirlik üssünü kapatın” diye konuştu.


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