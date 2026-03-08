Temel Conta ve DIGEL Tekstil işçileri 118’inci yılı direniş çadırında karşıladı: Aylar süren mücadele

Temel Conta emekçileri 454 gündür grevlerini sürdürürken işçilerinin yüzde 85’i kadın olan DIGEL Tekstil emekçileri ise 416 gündür sendikal hakları için fabrika önünde mücadele ediyor.

Kadın işçiler, kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere ve sendikal baskılara karşı mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak gazetemize açıklamada bulundu.

‘HAKKIMIZ GASP EDİLİYOR’

Sinem Kaya, işçilerin insanca çalışma koşulları ve insanca bir ücret talebiyle sendikaya üye olduklarını belirterek buna rağmen anayasal haklarının engellendiğini ifade etti. Kaya, “Bizler Temel Conta işçileri olarak kötü çalışma koşullarına, asgari ücret dayatmasına ve kadın emeğinin yok sayılmasına karşı insan onuruna yakışır çalışma koşulları ve insanca bir ücret talebiyle sendikamıza üye olduk. Ancak tam 454 gündür anayasal hakkımız olan sendikal örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkımız gasp ediliyor” dedi.

Sinem Kaya, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde fabrikadaki makinelerin ve hammaddelerin Kemalpaşa’daki grev alanından Torbalı’ya götürüldüğünü söyledi. Bu süreçte işçilere müdahale edildiğini belirten Kaya, kadın işçilerin şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

DIGEL tekstil işçisi Bahar Tunçel ise “Bir gün bile geri adım atmadık, atmayacağız. DIGEL Tekstil yüzde 85’i kadın olan bir fabrika, biz ise fabrika önünde mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. DIGEL Tekstil işçisi Rümeysa Kişi de “Bizler DIGEL Tekstil işçileri olarak 416 gündür emeğimiz ve ekmeğimiz için mücadele ediyoruz” dedi.