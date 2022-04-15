Temel Karamollaoğlu: Üçüncü bir ittifak, bu ittifakın içinde olabilir

15 Nisan 2022 Cuma, 23:05

Saadet Partisi (SAADET) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Habertürk Televizyonu'nda Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.

“Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum” sözleriyle ilgili yeniden açıklama yapan Karamollaoğlu, “Bazı benzer yaklaşımlar, iddialar var dendiği için ben de elbette üçüncü bir ittifak bu ittifakın içinde olabilir. Yoksa bu ittifak bozulacak, farklı bir yapıya kavuşacak, öyle bir lafım olmadı. Altılı masa aslında Türkiye'de muhalefetin ciddi bir adımı sayılmalıdır” diye konuştu.

İktidarın ittifakları zayıflatma çabasına girdiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Kendisinin karşısındaki ittifaklar öne çıkacak diye şartları değiştirdi. Kendi bileceği iş. Bu demokrasi ve dürüst davranışla izah edilecek konu değil” ifadelerini kullandı.

Mevcut ittifakların içinde ittifaklar olabileceğini belirten Karamollaoğlu, “Bu noktada ittifakla problemi bozmadan dışarıda üçüncü ittifaklar oluşabilir. Çünkü baraj meselesini değiştirdi. Evet ortada baraj var ama eskisi gibi değil. Ben ittifakların içinde de ittifak kurulabileceğini, bu birlikteliği bozmadan başka ittifakların da olabileceğini ifade ettim” dedi.

“Altılı masanın içinde zaten bir ittifak var” diyen Karamollaoğlu, “İYİ Parti ile Demokrat Parti, Sayın Gültekin Uysal oradan seçildi. Benzer oluşumların olabileceğine atıfta bulunmak, bu masanın bozulacağı manasına kesinlikle gelmez. Altılı masa ülkemizin geleceği için çok ama çok önemli bir mana ifade ediyor” şeklinde konuştu.

AK Parti'nin kaybettiği yüzde 15 oranında seçmenin iktidardan memnun olmamasına rağmen muhalefete de yönelmediğini dile getiren Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"AK PARTİ'DEN KOPAN SEÇMEN, 'ŞİMDİ SİZİ DESTEKLİYORUM' DEMEDİ"

AK Parti sürekli kan kaybediyor. Buna rağmen de yine bir ağırlığı var. Yüzde 30'ların altına da inse, CHP ile başa baş gidiyor neredeyse. AK Parti'den kopan yüzde 15'lik kesim var. Henüz nereye meczedeceğini belirlemedi. İster istemez herkes zihninde bu soruyu soruyor; acaba bu yüzde 15'lik seçmeni nasıl etkileriz? Bundan daha tabii bir iş olmaz. Bu seçmen neden “Ben AK Parti'yi desteklemeden vazgeçtim, şimdi sizi destekliyorum” demedi. Demek ki endişeleri ve beklentileri var. Yüzde 15'lik kesim çok büyük mana ifade ediyor. Yüzde 15'i cezbedecek olan siyasi parti veya ittifak bu seçimde en büyük hamleyi yapacak.

"ERDOĞAN, ERİMEYE KARŞI CİDDİ ÇABA SARF EDİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanının gayretleri ile her ne kadar AK Parti eriyorsa da birkaç puanı da tutmak için ciddi çaba sarf ediyor. Orada da başarısızlar diyemem. Bundan dolayı AK Parti'den kopacaklar olacak bundan sonra.

"GÜNDEME GETİRDİKLERİ KONULAR KENDİ AYAKLARININ ÜZERİNDE DURAMAYACAKLARINI GÖSTERİYOR"

Son zamanlarda gündeme getirdikleri her konu artık AK Parti'nin kendi ayaklarının üzerinde duramayacağını gösteriyor. Seçim Kanunu niye değişti? Hakimler, seçim kurulları neden değişti? Neden AK Parti'nin etkileyebileceği bir yapıya eviriliyor. İttifaklardaki avantajlar bütünüyle neden ortadan kaldırıldı? Cumhur, Millet ittifakı derken bunların oluşturduğu kümelerin avantajları vardı. O avantajlar bir bakıma kalktı.

"TÜİK KANUNU DOĞRUYSA VAY BAŞIMIZA GELENLER"

Şimdi yeni kanunlar getiriyor. Mesela TÜİK. Sen enflasyon rakamlarını hesap edip, mutlaka izin alacaksın. Hoppala bu ne yahu! Diyor ki, 'Yayınlayamazsın TÜİK'ten izin alacaksın.' Eğer bu doğruysa vay geldi başımıza. Daha da ileri gidebileceklerini düşünürüm. Oyunu verirken herkes görsün niye saklıyorsun diyebilir mi? Der. Orada kendi emniyet güçleri görsün, başına geleceklerini hesap etsin diye. Bu bir faraziye. Ama TÜİK'le ilgili kanun getireceklerse, fikir, düşünce, akademik hürriyetle bağdaşması mümkün olmayan bir davranış olur. AK Parti verdiği sözleri tutamıyor. Yasaklamakla bu problemleri çözmüş gibi yapıyor.

"ALTILI MASA SEÇİME KADAR DEVAM EDECEK"

Altılı masa Türkiye'nin geleceğini belirleyen en önemli teşebbüstür. İçeride farklı konular da gündeme geliyor. Farklı yaklaşımlar elbette var. Altılı masa seçime kadar devam edecek, hükümeti mutlaka değiştirecek. Buna ciddi olarak inancım var. Ufak tefek değişiklikler olmuş, onları önemsemiyorum.

"DEVA VE GELECEK PARTİLERİ TAKDİR EDİLMELİ"

Altılı ittifak devam edecek. Bugünkü sisteme yönelik bir ittifak. Birbirlerinden çok farklı politikaları olan partiler var. CHP başka bir politikası olan, öncelikleri farklı olan parti. İYİ Parti öncelikleri farklı olan parti, biz farklıyız, Demokrat Parti farklı, DEVA, Gelecek elbette farklı. AK Parti ile uzun zaman beraber yürümüşler, bir şeyler beklemişler, sonunda 'bu iş artık gitmiyor' demişler ve ayrılmışlar. Bunu yapanları kınayamam. Bu arkadaşlarımız çok büyük erdem gösterdiler. 'Artık bu iş böyle gitmez' dediler. Bunu herkes söyleyemez. Takdir edilmeleri icap eder.

"BAKANLIK BAŞBAKANLIK YAPTILAR KÜÇÜMSEYEMEYİZ"

Fikirlerine, düşüncelerine saygı göstermek icap eder. Geçmişte AK Parti'nin içinde çok önemli pozisyonda bulunmuşlar. Bakanlık, Başbakanlık yapmışlar, hiçbirisini küçümseyemeyiz. Son merhalede 'Bu iş burada bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla fikirlerimiz örtüşmüyor' dediler. Bundan sonra da AK Parti'den kopanlar oldu. Yüzde 15. Bunlar da karar vermediler henüz. Bu kesim ne istiyor, neden endişe ediyor, ne bekliyor? Onu da gündemimize almamız icap eder.

"AYASOFYA VE BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ ÇÖZDÜLER"

AK Parti'nin politikalarını prensip itibariyle baştan beri dış politika başta olmak üzere tasvip etmiyorum. Ama attıkları birtakım adımlar var ki, bu millet buna susamıştı. Ayasofya'nın açılısına gitmiyorum diye kesinlikle hafife almadım. Çok büyük adım attılar tebrik ediyorum. Başörtüsü meselesini çözdüler. Bakanlar, milletvekilleri, valiler, emniyet mensupların arasında başörtülüler var. Bunlar takdir edilecek adımlar. Biz bunları takdir etmiyoruz dememiz mümkün değil. İmam hatip okulları problem olmaktan çıktı. Ancak eylemleri ile söylemleri uyuşmamaya başladı. Bu bizim için önemli kriter. Çocuklara okulda adaleti, dürüstlüğü, vefakarlığı anlatacaksınız, ondan sonra yolsuzluklarda zirveye çıkacaksınız. Adaleti kendi inhisarına alacaksınız. Benim dediklerime uyan hakimler derseniz, ipler kopar. Bizim itirazımız bu çelişkilere.

"ÖZELLİKLE İNANÇLI KESİM BİLSİN KAZANIMLARDAN TAVİZ VERMEYİZ"

Toplum da bilsin; bizim özellikle inançlı kesim, manevi değerlerine önem veren kesimin kazanımlarından 1 milim bile taviz vermeyiz, verdirtmeyiz, böyle bir ittifakın içinde bulunmayız. Bu konuda kazanımlarımızdan taviz verilmeyeceğine inanarak birlikteliği yürüttük. Şimdiye kadar bunun zıddına tek bir kelime gündeme gelmedi. Biz AK Parti'nin yanlış politikalarının karşısınayız. Şu anda bunlar zirveye çıktı. Demokrasi, adalet, fikir özgürlüğü diyorlardı. Şimdi Meclis'e bir kanun sevk etmeye kalkıyorlar. TÜİK'ten izin almadan görüş açıklarsan senin canına okurum. İlmi özgürlüğün var olduğu ülkede bu nasıl düşünülebilir? Onun için bizim yaklaşımız çok farklı ve olumlu istikamette. Biz toplumumuzun tamamını kucaklamaya hazırız.

"ALTILI MASADA HERKESİN FİKRİNİ SÖYLEME HAKKI EŞİT"

Altılı masada aldıkları oya göre herkesin fikrini söyleme hakkı yok. Herkesin fikrini söyleme hakkı eşit. Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri. Elbette onun toplumda karşılığı farklıdır. O masada herkes kendi fikrini söylemekte, sonuna kadar savunmakta serbest. Bunun bilinmesinde fayda var. Herhangi bir siyasi parti altılı masanın liderliğini yapıyor konumunda değil. Bunu özellikle CHP'nin, ana muhalefet partisi olma özelliğini reddederek söylemiyorum. Ama masada herkes eşit söz hakkına sahip.

"TAYYİP BEY, KAYBETME İHTİMALİ GÜÇLÜ OLURSA BAŞKA BİR ADAY GÖSTERECEK"

Zorluyorlar ille de adayınızı belirleyin. Cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı, kimse kimseye 'şu adayı açıklayın da görelim' dedi mi? Biz mantıksızlıkları ortaya koymaktan bayağı becerili toplum haline geldik. Cumhur İttifakı niye açıklamıyor? Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan'ı 'Bu benim adayım' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar 'Ben adayım' dedi mi? Tayyip Bey, seçime kadar gözlemleyecek, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka bir adayı gösterecek. Kendisi kaybetmiş olmayacak, başka aday kaybedecek, bu söyleniyor. Doğru mudur bilemem. Hiçbir zaman adaylar seçim sathı mailine girmeden açıklanmaz. Niye açıklansın? Ben belli sürede o adayın canına okurum, iftiralar atarım, sonunda o adamı çürütürüm, maksat bu. Ben bu tip iddiaları hiçbir zaman cevap vermiyorum. Bu zorlama doğru bir zorlama değil.

"KOMÜNİST RUSYA'DA GİDİN SÖYLEYİN, 'DELİ MİSİN' DERLER"