Temel Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' açıklaması

15 Nisan 2022 Cuma, 00:09

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; dün yaptığı “seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” açıklaması ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

Karamollaoğlu, “Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik. Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, ‘acaba fitne çıkarabilir miyiz’ derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz” dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, Karar TV’de dün yaptığı konuşmasında yer alan “üçüncü ittifak olabilir” ifadesi üzerine başlayan tartışmalar için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karamollaoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAKLAR’ OLABİLİR KANAATİNİ GÜNDEME GETİRMİŞTİK; ÖYLE GÖRÜLÜYOR Kİ, EKSİK KALMIŞ VEYA YANLIŞ ANLAŞILMIŞ”

Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik.





Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, ‘ittifak içinde bir ittifak’ içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.

“ŞU ANDA SEÇİM SATH-I MAİLİNE GİRMEDİK”

Tekrar ifade ediyorum; şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama sanki seçim sath-ı mailine girmişiz gibi, partilerden görüş almak istiyorlar; bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim.

“FARKINDAYIZ, BU OYUNA GELMEYECEĞİZ”

Çok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz. Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, ‘acaba fitne çıkarabilir miyiz’ derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz!

Çok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz.



Çok açık ifade ediyorum:

Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, ‘acaba fitne çıkarabilir miyiz’ derdindeler.



Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) April 14, 2022

NE OLMUŞTU?

Karamollaoğlu, dün gazeteci Taha Akyol ve Elif Çakır’ın programına katılmış ve ‘Seçim Kanunu’na ilişkin, “Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir” diye konuşmuştu.