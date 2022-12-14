Temel Karamollaoğlu'ndan İmamoğlu'na telefon
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hakkındaki kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hakkındaki kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.
Karamollaoğlu’nun, İmamoğlu’na; “Hukuki mücadelede her zaman yanında olacağını söylediği” belirtildi.
İlgili Haberler
- Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Korkaklar! Korkaksınız!
- Son Dakika... Akşener İmamoğlu'yla birlikte Saraçhane'de: 'Bu şarkı burada bitmeyecek'
- Son Dakika... Ekrem İmamoğlu: Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş
- Son dakika... Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak: Kılıçdaroğlu İstanbul'a dönüyor
- Son dakika... İBB Başkanı İmamoğlu'na siyasi yasak davası: Mahkeme İmamoğlu'na hapis cezası verdi
-
Video Haberler
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- Skandalı kapatan savcının sicili
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu
- Referandumun kapısı aralandı
- Cumhuriyet, o mütalaaya ulaştı