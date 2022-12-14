Son Dakika... Ekrem İmamoğlu: Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş
Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası hakkında Saraçhane'de açıklamada bulundu. Yoğun kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Bizim 2023 ideallerimiz var. Hep birlikte, omuz omuza, gece gündüz çalışacağız. Milletimizi aydınlık günlere taşımak adına, 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz" dedi. İmamoğlu ayrıca, altılı masa liderlerinin verilen cezaya karşı yarın İstanbul'da Saraçhane’de bir araya gelme kararı aldığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve böylece siyasi yasak süreci başladı. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.
İMAMOĞLU: YARIN ÇOĞALARAK DAHA FAZLA BİRLİKTE OLACAĞIZ
Saraçhane'den yurttaşlara seslenen İmamoğlu, "Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiçkimse. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla birlikte olacağız" dedi.
Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemdeki sözlerini hatırlattı.
"Bugünkü davada verdikleri ceza, çirkin bir sonuçtur. Size okuyacağım sözü dinleyin; 'Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil, böylece yargının işleyişine, adalet ilkelerinin değil, siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz, güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını, önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol, yanlış bir yoldur. Adalet, gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır.' Ne kadar doğru cümleler değil mi?" diyen İmamoğlu devamında şu ifadelere yer verdi:
- Yahu, bu kararı aldıran zat, bu sözler senin değil mi! Bu sözler, bu belediyenin başkanı iken sizinle ilgili alınan bu kararla ilgili yaptığınız konuşmadan cümleler! Görüyorsunuz değil mi, nereden nereye! O gün yola millet diye çıkanlar, bugün millet biziz diyorlar! Devlet bizim diyorlar. Sonuç alamayacaklar. Bu sabahki umudum bir ise, şu anki umudum bin!" dedi.
İmamoğlu devamında da, "Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek, genel başkanlarımız burada olacak. Ama bu akşamın taçlanması için, size hitabı için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
"BU DAVA TÜRKİYE'NİN DÜŞTÜĞÜ DURUMUN ÖZETİDİR"
Akşener'in konuşmasının ardından yeniden söz alan İmamoğlu, "Yarın altılı masanın liderleriyle birlikte olacağız. Zamanını sizinle paylaşacağım. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz. Birlikte konuşacağız, birlikte dertleşeceğiz ama aydınlık günlere birlikte bakacağız. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir" dedi.
"KEŞKE BU DAVA BİR HUKUK DAVASI OLSAYDI"
İBB Başkanı, "Bu dava ülkede adaletin kalmadığımın hesabı. Bu dava, adalet ve demokrasi gibi ulvi değerleri getirmek istemeyenlerin yönettiği bir davadır. 'Devlet biziz, millet biziz, her şeyin sahibi biziz' diyenlerin hukuku yok sayarak, bir avuç insanın istediği yörüngeye oturmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yönetenlerin davasıdır. Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı, adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı. Aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Bu bozuk düzenin sahibi olan bir avuç insan artık mertçe, dürüstçe mücadele etmeyi de bırakmışlardır. Kendi düzenlerini korumak için alavereye dalavereye başvurarak iş ve işlemleri yürürlüğe koyan insanların sürecidir" dedi.
"GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ? NEREDEN NEREYE..."
İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
- Seçimi vermek istemediler, söke söke aldınız. 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiler, tokadı misli misli attınız ama doymadılar. Doymadılar, doyamadılar. Değerli hemşerilerim bugünkü davada verdikleri ceza, ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur.
- Bu yol yanlış bir yoldur, çünkü adalet gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Bu kararı aldıran zat, bu sözler senin değil mi, bu sözler senin değil mi? Bu sözler bu belediyeni başkanıyken sizinle ilgili alınan, bu kararla ilgili yaptığınız konuşmalar. Cümleler o cümleler. Görüyorsunuz değil mi? Nereden nereye...
"BENİM HÂLÂ GENÇLİĞİM VAR GENÇLİĞİM!"
- Yarın yine burada olacağız, sizleri davet edeceğiz ve dertleşeceğiz. Demokrasi için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin adalete merhamete ve vicdana ihtiyacı var. Bu ülkenin umuda ihtiyacı var. Umudunuz eksik olmasın.
- Bizim 2023 ideallerimiz var. Hep birlikte, omuz omuza, gece gündüz çalışacağız. Milletimizi aydınlık günlere taşımak adına, 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz.
- Bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan 3.5 sene geçmiş olabilir ama benim hâlâ gençliğim var gençliğim! Hâlâ umudumuz yüksek!
- Sizden söz almak istiyorum. 2023'te her şey çok güzel olacak. Ankara duysun, bugün o mahkemeye müdahale eden Ankara duysun! Her şey çok güzel olacak!
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