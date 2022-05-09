Temel Karamollaoğlu'ndan Özdağ ve Soylu gerilimine dair açıklama

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:35

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan sığınmacı tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, “Ne yaparlarsa yapsınlar biz, yersiz-gereksiz ve ne insanımıza ne de ülkemize hiçbir faydası olmayan tartışmalardan uzak duracak; gerçek gündemimize odaklanacağız... 6’lı masa; uzlaşı, normalleşme, sağduyu ve istişarenin masasıdır. Artık bu bozuk tezgâhın başındakileri de onlara yardımcı oyunculuk yapanları da ve bu tezgâhı da değiştireceğiz... Artık bu bayat oyunlar bir daha ülkemizde sergilenemeyecek, bu düzen değişecek” dedi.

‘Altılı masanın’ sağduyu ve istişare masası olduğunu vurgulayan Temel Karamollaoğlu’nun açıklaması şöyle:

Birçok problemimiz var ve her meselede anlaşılıyor ki; bu iktidarın bunlara çözüm üretmeye ne niyeti ne de takati var..



Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor.



Öncelikle Cemil Meriç'in ifadesiyle; "üslûbumuz kimliğimizdir." — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 9, 2022

“TERCİHİMİZ İNSANIMIZIN SIKINTILARINI GİDERMEKTİR. BASİT KABADAYILIKLAR BİZİM İŞİMİZ DEĞİLDİR”

Birçok problemimiz var ve her meselede anlaşılıyor ki; bu iktidarın bunlara çözüm üretmeye ne niyeti ne de takati var... Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Öncelikle Cemil Meriç'in ifadesiyle; ‘üslûbumuz kimliğimizdir’





Biz Saadet Partililer olarak, birileri kutuplaşmayı körüklemek adına üslûbunu ne kadar çirkinleştirirse çirkinleştirsin; daima sözün güzelini söylemeye devam edecek, işin de doğrusunu yapacağız. Önceliğimiz; ülkemizin problemlerini çözmek, tercihimiz insanımızın sıkıntılarını gidermektir. Ucuz şovlar, çirkin polemikler, basit kabadayılıklar bizim işimiz değildir!

“6’LI MASA; UZLAŞI, NORMALLEŞME, SAĞDUYU VE İSTİŞARENİN MASASIDIR. BU BOZUK TEZGÂHIN BAŞINDAKİLERİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”