Temiz bir çevre için 'Atma'

“Çöpünü yere atma” farkındalığı oluşturma amacıyla kurulan ATMA Derneği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğine gitti.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00
Temiz bir çevre için 'Atma'
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Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy Gaziantep’te konuyla ilgili basın toplantısı yaptı.

Burada konuşan derneğin yönetim kurulu başkanı Pervin Ersoy, “Biz ATMA Derneği olarak temizlemekten daha kolayının atmamak olduğuna dair farkındalık yaratmak, için yola çıktık. Bu yolda, elindeki çöpü yere atan herkese, ‘Atma!’ demeye hazırız. İstanbul’da başlattığımız bu hareket, bugün ülkemizin bir başka şehri olan Gaziantep’te devam ediyor” dedi.


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