Okul çevresinde açık alkol satışı: 2 gözaltı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde okul çevrelerinde açık alkol satışı yapan 18 yaşından küçük 2 çocuk gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:45
Okul çevresinde açık alkol satışı: 2 gözaltı
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Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi Hasanbey caddesi üzerinde bulunan Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu çevresinde açıktan alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda okul çevresinde seyyar olarak, açık alkol ve sigara satışı yaptıkları belirlenen 18 yaşında küçük iki çocuk gözaltına alındı.

Çocukların polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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