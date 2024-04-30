AKP kulislerinde konuşulanlar sızdı: Murat Kurum 'Çevre ve Şehircilik Bakanı' olabilir
Yerel seçimlerde hezimet yaşayan AKP'nin, Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybeden adayı Murat Kurum yeni bir iddia ile gündeme geldi. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP kulislerinde Murat Kurum'la ilgili konuşulanları köşesine taşıdı. Buna göre Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirilmesi gündemde.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, 31 Mart Yerel
Seçimleri'nde Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybeden Cumhur İttifakı adayı Murat
Kurum için AKP kulislerinde konuşulanları yazdı.
Babacan, "İktidar partisinde özellikle başarısız
bulunan genel merkez yönetiminin değişikliği konusunda farklı görüşler var.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 'değişimi bugün deklare edip, sonbahardaki
kongrede yapmasını isteyenlerle', 'Hiç beklemeden bugün-yarın yapmalı. Genel
merkez yönetimi ilk toplantıda niye istifasını vermedi' diyen kızgınların
konuşmalarına tanık oluyoruz. Ayrıca partide hiçbir şeyin değişmeyeceğini iddia
edenler de az değil" değerlendirmesini yaptı.
“BAŞARISIZLIĞIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ…”
Nuray Babacan, Murat Kurum'la ilgili kulis bilgisini şu
sözlerle aktardı:
"İlginç bir sohbet konusu da büyük lansmanlarla
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Murat Kurum’la
ilgili. Kurum’un sağlık sorunları olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki’nin yerine getirileceğini iddia edenler var. Ancak çoğunluk,
başarısızlığın ödüllendirilmesi anlamına gelen böyle bir değişikliğin yanlış
olacağını dile getiriyor."
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