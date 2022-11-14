Temiz Seçim Platformu Meclis'te Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:33

Eski bakanlar, milletvekilleri ve öğretim üyeleri tarafından 10 yıl önce kurulan Temiz Seçim Platformu, seçim güvenliği amacıyla çalışmalarına yeniden başladı.

Seçim güvenliği için oluşturulan "Temiz Seçim Platformu" sözcüleri ve üyeleri yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

Platform üyelerinin, Kılıçdaroğlu'na Haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerde seçim güvenliğine ilişkin önerilerini sunması bekleniyor.

HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?

Platform sözcülüğünü eski bakanlar Yaşar Okuyan ve Ufuk Söylemez yapıyor. Platformda şu isimler yer alıyor:

"Eski Devlet bakanları Tayfun İçli, Mehmet Çevik, Aydın Tümen ve Ramazan Mirzaoğlu, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, eski Adalet bakanları Hikmet Sami Türk ve Seyfi Oktay, eski milletvekilleri Mehmet Tomanbay ve Şevket Bülent Yahnici, eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, öğretim üyeleri Kemal Yıldırım ve Necdet Basa, hukukçular İlke Çakar, Mehmet Öztoprak ve Suna Öztaşdöndüren, eski Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç, uluslararası danışman Gözde Dizdar, gazeteci Yavuz Selim Demirağ, inşaat mühendisi Cumhur Tezsezen."