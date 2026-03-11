Temizlik emekçileri bakanın programına götürüldü: 'Okullar siyasi organizasyonların insan deposu değildir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçen cuma günü Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda “Ev Sahibi Türkiye” kura çekim törenine katıldı. 13 bin 289 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Hatay’ın Defne ilçesindeki okullarda çalışan İş gücü Uyum Programı (İUP) ve Toplum Yararına Program (TYP) personelinin söz konusu törene getirilmeleri istendi.

Okul müdürlerine, “Sayın Müdürlerimiz, okulunuzdaki tüm TYP ve İUP personellerinin yarın saat 12.30'da Defne Kaymakamlığı'nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunar, personellere gerekli bilgilendirmenin yapılmasını rica ederim” mesajı gönderildi. Personelin otobüslere bindirilip toplantıya katılmaları konusunda, ‘sözleşmelerinin feshedileceği ve yoklama yapılacağı tehdidiyle zorlandıkları’ ileri sürüldü.

‘DEVLET GÜCÜNÜ, SİYASET İÇİN KULLANMAKTIR’

Konuya ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okullarda çalışmakla yükümlü emekçilerin görev yerlerinden alınarak siyasi bir programın kalabalığı haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İktidarın uzun zamandır halka anlatabileceği bir şey kalmadığında devletin gücünü kullanarak kalabalık üretme yöntemine başvurduğunu belirten Özbay, “Kamuda çalışanlar, işsiz ve güvencesiz emekçiler; hatta zaman zaman okullardan öğrenciler bu tür organizasyonların insan kaynağına dönüştürülmektedir. Güvencesiz bırakılmış İUP ve TYP emekçilerinin bu şekilde kullanılmasının adı kamu yönetimi değil, kamu gücünün kötüye kullanılmasıdır. Okullar siyasi organizasyonların insan deposu değildir. Kamu emekçileri de iktidarın programlarında kullanılacak kalabalıklar değildir. Kamunun olanaklarını ve çalışanlarını siyasi gösterilere tahsis eden bu anlayışın adı kamuculuk değil, devlet gücünü siyaset için kullanmaktır. Bu gerçek ortadadır ve inkar edilemez” tepkisini gösterdi.