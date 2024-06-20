Temizlik görevlisi çöpte bulduğu 500 milyonu sahibine teslim etti

Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:46

Güncelleme: 20.06.2024 - 15:46

Olay, 15 Haziran Cumartesi günü saat 11.30 civarında Bakırköy, Florya Mahallesi Selim Pars Sokak'ta gerçekleşti. Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan 43 yaşındaki temizlik görevlisi Mehmet Şerif Gün, sorumlu olduğu sokağın temizliğini yaptığı sırada bir binanın bahçe duvarında siyah bir çanta buldu. Bahçe duvarının bulunduğu apartmana girerek çantanın sahibini soran Gün, bulamayınca bir süre sokakta çantasını unutan kişiyi aradı. Çantanın sahibine ulaşamayan temizlik görevlisi, şefi Hıdır Mermer'in yanına giderek durumu bildirdi. Gün ve Mermer birlikte Florya'da bulunan Şenlikköy Polis Merkezi'ne giderek polislere durumu anlattı. Karakolda, çantanın içinde bulunan bin 100 İsviçre frangı, 890 euro, 820 Amerikan doları, 5 bin 575 Türk lirası ile 4 milyon 713 bin değeri bulunan 16 adet çek ve kredi kartları, tutanak tutularak polisler tarafından teslim alındı. Çantanın içinde bulunan kimlik sayesinde sahibini bulan polisler, M.C. isimli iş insanını karakola çağırarak çantayı teslim etti.

Çantayı eksiksiz olarak karakola teslim eden temizlik görevlisi Mehmet Şerif Gün, çantanın sahibi M.C. ile karakolda bir araya geldi. İş insanı M.C., Gün’e teşekkür ederek hediye olarak 100 dolar verdi. Olay anı ise çevrede bulunan özel bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, temizlik görevlisi Gün'ün sokağı süpürdüğü sırada çantayı fark ettiği ve apartmana girerek sahibini sorduğu, bulamayınca bir süre de sokak içerisinde gezerek çantayı unutan kişiyi aradığı görülüyor. Kimseyi bulamayan Mehmet Şerif Gün’ün bir süre sonra sokaktan ayrıldığı görülüyor.

"5 MİLYONA YAKIN BİR PARA VARDI"

Olay anını anlatan temizlik görevlisi Mehmet Şerif Gün, "Bakırköy’de temizlikçi olarak çalışıyorum. Bölgemde çalışırken Selim Pars Sokakta siyah bir çanta buldum. Baktım ki içinde paralar var, dolar ve euro var. 5 milyona yakın bir para vardı. Gittim ve çavuşuma bildirdim. Birlikte karakola gittik. Tutanak yazarak çantayı sahibine ulaştırdık" dedi.

"İHTİYACIM DA VARDI AMA ÖYLE BİR DÜŞÜNCEM HİÇ OLMADI"

Çantayı eksiksiz bir şekilde polislere teslim ettiğini ve polislerin sahibini bularak karakola çağırdığını söyleyen Gün, "Çantanın sahibi karakola geldi, çok sevindi ve teşekkür etti. ‘800 bin lira değerinde ödemem gereken bir çek vardı’ dedi. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Haram yemek bize terstir. Ailemizden bunları gördük. İhtiyacım da vardı ama öyle bir düşüncem hiç olmadı. Bu tür şeyler herkesin başına gelebilir. Çantayı bulduğumda en kısa zamanda sahibine ulaştırmak istedim. Kredi kartları da vardı. Bana 100 dolar verdi, 15-20 dakika sonra beni tekrar aradı ve teşekkür etti. Ama Allah için benim hiçbir beklendim yoktu" diye konuştu.

"KİMLİK, CÜZDAN, TELEFON KAYBEDEN OLUYOR"

Mehmet Şerif Gün’ün şefi Hıdır Mermer ise, "Arkadaşım o gün 11.00 civarı yanıma geldi ve ‘Çavuşum ben bir çanta buldum. İçinde belli miktar bir para ve çek var' dedi. Biz de direkt Şenlikköy Karakolu'na götürdük, oradaki amirlere durumu izah ettik. Tutanak tuttular ve çantayı kaybeden kişiyi aradılar. O geldi, parasını teslim aldı ve çok teşekkür ettiğini söyledi. Burada bu tür olaylar oluyor. Kimlik, cüzdan, telefon kaybeden oluyor. Burada çalışan arkadaşlarımız da çok değerli arkadaşlardır, bu tür şeylere kesinlikle meyli olmaz. Beraber ya karakola ya da muhtarlığa teslim ederiz" ifadelerini kullandı.