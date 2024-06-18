Köprüyü bedava sandı: Ödediği parayı görünce şok oldu!
Bayramda Osmangazi Köprüsü'nü ücretsiz zanneden bir yurttaşın 640 lira ödeyeceğini öğrendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'de son yıllarda yap-işlet-devret modeliyle yapılan çok sayıda köprü ve otoyol, bayramlar da dahil olmak üzere yüksek ücretlerle hizmet vermeye devam ediyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir yurttaş, ailesiyle birlikte Osmangazi Köprüsü'nden geçerken, köprü için cebinden hiçbir ödemenin çıkmayacağını belirtti.
Ailesi tarafından köprünün paralı olduğu uyarılarıyla dalga geçen yurttaş, gişelere geldiğinde 640 lira ödemesi gerektiğini öğrenince şoke oldu.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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