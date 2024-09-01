Çalışma koşulları tepki çekmişti: AKP’li vekilin madeninde çökme anları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 23:15

Güncelleme: 01.09.2024 - 23:15

Bağımsız Maden İş, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Manisa Soma'da bulunan Fernas Madencilik'teki işçilerin çalışma koşullarını yayınlamıştı.

7 işçinin sendikal gerekçeyle işten çıkarılmasının ardından başlayan eylemler devam ederken madenden görüntüler büyük tepki çekmişti.

Sendikanın yaptığı açıklamada, "İşçiler sürekli kablo ve ekipmanlarla suya batık şekilde gaz kaçağı, elektrik çarpması tehlikesi olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan çalışıyor" denildi.

Sendika bugün de madende meydana gelen göçük anını paylaştı.

İşçilerin çalışması esnasında gerçekleşen göçük tehlikeli çalışma koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sendika paylaşımına, "FERNAS MADENCİLİK’TE GÖÇÜK ANINI PAYLAŞIYORUZ! Direniş sürerken çalışma koşullarına dair ihbarlar yağmaya devam ediyor. Maden içindeki göçük anını ve hiçbir ISİG önlemini almayan Batman vekili patron @fnasiroglu ’nun işçileri nasıl ölüme gönderdiğini izleyin!" notunu düştü.