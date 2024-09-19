iOS 18'deki hata uygulamanın çökmesine neden oluyor
Apple’ın en yeni işletim sistemi iOS 18 hatalarıyla geldi. Mesajlar uygulamasında yaşanan bu hata sistemsel görünüyor.
Apple Watch kadranlarının paylaşıldığı mesajlarda, karşı tarafın yanıt vermesiyle uygulama çöküyor. Bu aksaklık, hem mesajı göndereni hem de alıcıyı etkiliyor.
HATA MESAJLARIN SİLİNMESİYLE BİLE ÇÖZÜLMÜYOR
Bu sorunu çözmek için önerilen yöntem, ilgili konuşma dizisini tamamen silmek. Ancak, bu yöntem her zaman başarılı olmayabilir ve uygulamanın çökmesi nedeniyle veri kaybı yaşanabilir. Özellikle fotoğraf ve videolar gibi ekler de silinebilir.
Silinen konuşmaların geri yüklenmesi ise hatayı yeniden tetikliyor. Yani, konuşma dizisini geri getirmek sorunu çözmediği gibi Mesajlar uygulamasının tekrar çökmesine yol açıyor.
Apple’ın bu hatayı, yakında yayımlanacak iOS 18.0.1 güncellemesiyle çözmesi bekleniyor.
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