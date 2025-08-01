Temmuz ayında ‘ihmalden’ 14 şehit: MSB kaynakları 'İdari tahkikatlar sürüyor' dedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 25 Temmuz’da İskenderun’da aşırı sıvı kaybından iki, 6 Temmuz’da ise Pençe-Kilit Harekât bölgesinde metan gazından 12 askerin şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar, İskenderun’daki olayla ilgili detay paylaşmazken, her iki hadisede de idari tahkikatların sürdüğünü belirtti. Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin de konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı dün Ankara’daki Milli Savunma Bakanlığı yerleşkesinde yapıldı. Toplantıda MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

‘İSKENDERUN’DAKİ OLAY İNCELENİYOR’

Toplantıda MSB kaynaklarına, 25 Temmuz Cuma günü Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki askerin aşırı sıvı kaybına bağlı ölümü ve bunun nedenleri soruldu. Kaynaklar, “Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır” yanıtını verdi. Olayın birkaç askerin firar etmesi nedeniyle bölüğe verilen ‘güneşin altında bekleme cezası’ sonucu gerçekleştiği iddia edilmişti. MSB kaynaklarına 6 Temmuz’da Irak’ın Pençe-Kilit harekât bölgesinde 12 askerin metan gazı nedeniyle şehit olması da soruldu. Kaynaklar, “Başlatılan idari tahkikat sürecinin önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır” sözlerini kullandı.

‘YIL SONUNA KADAR ENTEGRASYON’

Öte yandan Suriye’deki gelişmeler de toplantıda ele alındı. Bu kapsamda ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın 28 Temmuz’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyareti bakanlık kaynaklarına soruldu. Kaynaklar, ziyareti ‘nezaket ziyareti’ olarak tanımlarken, “Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayii işbirliğinin derinleştirilmesi imkânları ele alınmıştır” dedi. Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirten MSB kaynakları, “10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek, bu doğrultuda Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir” açıklamasını yaptı.