Tendürek Geçidi kardan kapandı... Onlarca araç mahsur kaldı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:53

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:53

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu.

Buzlanmanın da yaşandığı geçitte ulaşım aksarken, büyük bölümü TIR, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Mahsur kalan araçların sürücüleri, ekipler tarafından Doğubayazıt-Çaldıran yolu üzerindeki dinlenme tesislerine götürüldü. Yolun açılması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.