Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: ‘Bu üçlüyü kimse deviremez’

Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:40

Güncelleme: 01.04.2024 - 17:40

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, Tepebaşı’nda gelecek dönem yaşama geçireceği projeleri tanıtmak üzere Yunus Emre Spor Tesisleri’nde lansman toplantısı düzenledi. Toplantıya Başkan Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Bir önceki dönem yapılan projelerin anlatılmasıyla başlayan programda yeni projeler katılımcılara anlatıldı. İlk olarak kürsüye çıkan CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Enflasyondan bahsederek belediye bütçesinin önemli kısmının sosyal yardımlara ayırıldığını belirterek “Haliyle belediyelerde ekonomik krizden nasibini alıyor. Ama ne mutlu bize ki Tepebaşı ne hizmetten geri kaldı, ne de Ahmet Başkanımız en ufak bir mazeret üretti. Hatta birçok konuda devletin, merkezi idarenin yapması gerekenleri de belediyemiz yaptı, yapıyor. Ahmet Başkanın ve sosyal belediyeciliğinin şefkatli elleri her zaman omuzlarımızda” dedi.

'TÜRKİYE HANIMLARIN ŞEHRİ NASIL YÖNETTİĞİNİ GÖRECEK'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise, “İşte Kazım, işte Ahmet, işte Ayşe Ünlüce. Türkiye ilk defa bir cumhuriyet bayanı, bu toprakların kültürlü bir kadını, bir hukukçunun bu şehri nasıl yönettiğine şahit olacak. Ve görecek hanımlar nasıl yönetir bu şehri. Onu ve Kazım ile Ahmet’i sizlere emanet ediyorum” ifadelerini kullandı. Yerel seçimleri kazanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ayşe Ünlüce ise, “Tepebaşı’nı bu kadar güzel yapan başkanımız, büyük bir fedakarlıkla Tepebaşı’nı geliştiren Ahmet Başkanımız, önümüzdeki 5 yıl daha Tepebaşı’nda başkan olacak. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt ve kırsal belediye başkanlarımızla beraber biz size doğru, şeffaf, halkçı belediyecilik sözü veriyoruz” dedi.

'TÜRKİYE'NİN 4'TE 1'İ SEFALET İÇİNDE'

Daha sonra konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, “ Çocuklar için ağız diş sağlığı merkezimizde yaklaşık 75 bin çocuğumuz elimizden geçti. Tabi kuruş ödenmeden. Bugün bir lira, iki lira için ekmek kuyruğuna giren baba, çocuğunun dolgusunu nasıl yaptırabilir? Mümkün değil. Bir de açıklıyorlar, 4 milyon 400 bin aileye yardım yapıyoruz diyorlar. Bu 20 milyon kişi eder. Türkiye’nin 4’te 1’i açlık, sefalet içinde demek ki. Utanmadan bunu açıklıyorlar. Etkilenmeyen tek yer var, saray. Nasıl çocuklarına yediriyorlar anlamıyorum. Hepimizin hakkı var o paralarda” dedi. Projelerinden bahseden Ataç, “Büyükşehir’de Ayşe Ünlüce, Odunpazarı’nda Kazım Kurt. Bu 3’lüyü kimse deviremez. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.