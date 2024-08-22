Tepebaşı Belediyesi’nden kadın üreticilere destek
Tepebaşı Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kadınların emeğiyle üretilen ürünleri yurttaşlar ile buluşturuyor.
Eskişehir Tepabaşı Belediyesi Kadın Ürün Satış Noktası sayesinde kentin kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kadınların emeğiyle üretilen ürünler Eskişehirlilerle buluşturulmaya devam ediliyor. Projeye Kızılinler Mahallesi’nden katılan kadınların ürettiği Bağrıbütün kavunu, Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu. Özdilek Sanat Merkezi’nde üreticilerle bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yöresel Bağrıbütün kavununun tanıtılmasının önemine vurgu yaptı. Bağrıbütün kavunu tohumunun Bulgaristan göçmeni yurttaşlar tarafından Türkiye’ye getirildiğini aktaran Ataç, Bağrıbütün kavununun yararlı olduğunu, şekerinin az olduğunu söyledi. Eskişehirlilerin bu ürünü tanımasını istediğini belirten Ataç, “Kadın üreticilerimizin emeğinin değer bulması çok önemli, onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Üretici Sevinç Serhan ise “Bağrıbütünü mayıs ayında ekiyoruz, ağustos ayına kadar sezonu devam ediyor. Tadı ve aroması farklı bir ürün. Başkanımıza bu ürünleri satma, aileme ve çocuklarıma destek olma şansı verdiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kızılinler mahalle muhtarı İbrahim Can da Bağrıbütün kavununun bu yıl 20 dekara yakın alana ekildiğini bildirdi.
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