Tepki çekmişti: Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı durduruldu

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 16:23

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 16:26

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Diyarbakır'daki Galeria İş Merkezi ve üstünde bulunan sitenin yıkımına, içeride hayvanların mahsur kalması nedeniyle ara verildi.

AĞIR HASARLI 35 BİNA YIKILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte, merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride 12 kedi, 1 köpek ve 1 kuşun mahsur kaldığının belirlenmesi üzerine durduruldu.

KEDİ KURTARILDIKTAN SONRA YIKIM DEVAM EDECEK

Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesi'nde devam eden yıkım çalışmalarının, içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

YIKIM TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ağır hasar alan binanın içerisinde hayvanların bulunmasına karşın yıkıma başlanması, büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, yıkımın hayvanların kurtarılmasının ardından devam etmesi talebinde bulunmuştu.