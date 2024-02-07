Tepki yağmıştı: Özhaseki’den yeni açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon kanalında canlı yayındaki sözleri ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon kanalında “Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyor” ifadelerini kullanmış ve bu ifadeleri tepki çekmişti.
Özhaseki söz konusu durum hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşım şu şekilde:
“Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler
- Vatandaşımız şöyle söylüyor: “Bize mis gibi villa verdiniz”
Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz.”
Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler ??— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) February 6, 2024
- Vatandaşımız şöyle söylüyor: “Bize mis gibi villa verdiniz”
Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli… pic.twitter.com/JwZarRjaxG
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