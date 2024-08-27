Tepkiler Bakanlığa geri adım attırdı: Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri 'pazar günleri kapalı olma kararından' muaf tutuldu

Berber, güzellik salonları ve kuaförlerin haftada 1 gün kapatılması uygulamasından güzellik salonları ve kuaförler muaf tutulacak. Böylece kadın kuaförleri pazar günleri açık kalacak.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:22
Tepkiler Bakanlığa geri adım attırdı: Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri 'pazar günleri kapalı olma kararından' muaf tutuldu
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Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu.

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