Tepkiler Bakanlığa geri adım attırdı: Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri 'pazar günleri kapalı olma kararından' muaf tutuldu
Berber, güzellik salonları ve kuaförlerin haftada 1 gün kapatılması uygulamasından güzellik salonları ve kuaförler muaf tutulacak. Böylece kadın kuaförleri pazar günleri açık kalacak.
Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu.
AYRINTILAR GELECEK...
En Çok Okunan Haberler
-
- Aracına aldığı otostopçu öldürmüş!
- Başkan Köksal'dan Cumhuriyet'e ilk açıklama
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- Z Kuşağı ve Y Kuşağı neden telefonlara cevap vermiyor?
- Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu
- Kuvvet komutanları bu sefer sahneye çıkmadı!
- Adliyelerde neler oluyor: Adalet borsası
- Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi!